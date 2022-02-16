Emine Erdoğan koronavirüsü atlattığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koronavirüsü atlattığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) hastalığına ilişkin bugün itibarıyla izolasyon sürecini tamamladığını bildirdi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabb'im, tüm hastalarımıza şifa versin."
Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 16, 2022
Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin.
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