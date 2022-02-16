Northwestern Üniversitesi araştırması: 'Günde bir fincan kahve, koronavirüs riskini yüzde 10 azaltabilir'

16 Şubat 2022 Çarşamba, 00:00

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Covid-19 hayatımızda oldukça ona yönelik araştırmalar da devam ediyor. Son olarak, Northwestern Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, günde en az bir fincan kahve tüketmenin, koronavirüs riskini yüzde 10 oranında azaltabileceğini ortaya koydu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; araştırma ekibinin bir parçası olan Northwestern Üniversitesi koruyucu tıp profesörü Marilyn Cornelis, WebMD'ye yaptığı açıklamada kahveyi koronavirüse karşı etkili kılan şeyin kafein yerine polifenoller ve klorojenik asit olduğu görüşünde.

"ONU BENZERSİZ KILAN ŞEY, BİLEŞENLERİ"

Cornelis şöyle konuştu:



"Alternatif olarak, benzersiz olan ve onu çaydan farklı kılan şey kahvenin diğer bileşenleri olabilir. Örneğin, çay genellikle flavonoidler açısından zengindir. Oysa kahvede daha çok polifenoller, özellikle de klorojenik asit vardır ve bu aslında kahvenin nispeten benzersiz bir bileşenidir. Kahve, daha önce koronavirüsle ilgili olmayan diğer hastalıklarla ilişkilendirildi, ancak bu ilişkiyi de yürütüyor olabilir."

Koronavirüs gibi hastalıklara karşı direnç oluşturma konusunda beslenmenin de önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Cornelis, "Bir kişinin beslenmesi bağışıklığı etkiler. Ve bağışıklık sistemi, bireyin koronavirüs dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıklara duyarlılığı ve tepkisinde kilit bir rol oynar" ifadelerini kullandı.

California'daki Loma Linda Üniversitesi'nde koruyucu tıp uzmanlığı programı başkanı Dr. Karen Studer de, Health News Tribune'a yaptığı açıklamada "Çoğunlukla meyve, sebze ve tahıllardan oluşan bitki bazlı beslenmek sizi birçok hastalıktan koruyacaktır. Bu heyecan verici çünkü koronavirüs gibi bulaşıcı hastalıklar için de geçerli gibi görünüyor" dedi.