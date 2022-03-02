Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Sağlık Bakanı açıklama yapacak

02 Mart 2022 Çarşamba, 09:31

Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün toplanacağını belirterek, ''beklenen açıklamayı'' yapacağını duyurdu.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak.

Toplantının ardından saat 18:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Koca, dünkü konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

''Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere.''