Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 1 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 1 Mart 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
KOCA'DA UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" ifadelerine yer verdi.
Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız. pic.twitter.com/Q5czMvqnNA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2022
Türkiye'nin 1 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
İlgili Haberler
- Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Covid-19'u hafif geçirenlerde de kalıcı sorunlar gelişiyor
- Mevlüt Çavuşoğlu yeniden Covid-19'a yakalandı
- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Covid-19'a yakalandı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Elektrik tarifelerine yeni zam beklentisi
- 'Ukrayna hassasiyetini Türkiye için de gösterin'
- Antalya'da korkutan deprem
- Akaryakıta bir zam daha
- Ritme göre zıplayan kadınlar hakim karşısında
- Moody's açıkladı: Rusya için 'negatif' unsur
- Avustralya Başbakanı Morrison, Covid-19’a yakalandı
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- 300 binden fazla kişi sığınak aradı