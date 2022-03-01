Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 1 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 1 Mart 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2022 Salı, 20:03
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 1 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 117 Covid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

KOCA'DA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 1 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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