Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 1 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

01 Mart 2022 Salı, 20:03

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 117 Covid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

KOCA'DA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız. pic.twitter.com/Q5czMvqnNA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2022

Türkiye'nin 1 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: