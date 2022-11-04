Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kenan Midilli hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medya Twitter üzerinden açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakan Koca, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam"
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 4, 2022
Şükranlarımızla hocam. pic.twitter.com/h2Oz2XsStS
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