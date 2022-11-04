Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kenan Midilli hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2022 Cuma, 20:29
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kenan Midilli hayatını kaybetti
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Sosyal medya Twitter üzerinden açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam"


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