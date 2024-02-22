Korsan kayak eğitmenlerine para cezası

Palandöken Kayak Merkezi'nde korsan şekilde ziyaretçilere kayak eğitimi veren kişilere ceza kesildi.

DHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:32
Korsan kayak eğitmenlerine para cezası
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Jandarma, Palandöken Kayak Merkezi'nde korsan kayak öğretmenliği yaptığı tespit edilen 43 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre para cezası verdi. 'Korsan' eğitime karşı mücadelenin önemini vurgulayan Kayak Antrenörleri Öğretmenler Derneği Başkan Yardımcısı Ejder Budak, "Eğitim almak istediğiniz kişiden mutlaka çalışma belgesini sorun. Kendinizi bilgisiz ve belgesiz kişilere teslim etmeyin" dedi.

"OTELLERİN DOLULUK ORANI HAFTA SONLARI YÜZDE 90'A ULAŞIYOR"

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e ilgi; kar kalitesi, pistleri, doğası ve son teknolojiye sahip tesisleriyle, her geçen sezon daha da artıyor. Erzurum Havalimanı'na 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerin doluluk oranı, özellikle hafta sonları yüzde 90'lara ulaşıyor.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de en uzunu 12,5 kilometre olmak üzere 40'a yakın pist bulunuyor. Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden olan Palandöken'de, Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş yarış pistlerinin yanı sıra özel ve adrenalin içerikli pistler de yer alıyor.



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