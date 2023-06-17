Gazeteci Sinan Aygül: Tatvan Belediye Başkanı'nın korumalarının saldırısına uğradım

Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırı sonrası yaralanan Aygül, hastanede tedavi altına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2023 - 16:13
Gazeteci Sinan Aygül: Tatvan Belediye Başkanı'nın korumalarının saldırısına uğradım
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Gazeteci Sinan Aygül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı kişilerce saldırıya uğradığını belirtti. Aygül, sözkonusu silahlı kişilerin AKP'li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Geylani'nin korumaları olduğunu öne sürdü.  

Aygül, aldığı darbeler sonrası yara ve kan içinde kalan başının ve yüzünün fotoğraflarına yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylaninin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfredek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tatvan Devlet Hastanesine götürülüyorum." 


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