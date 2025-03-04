'Koruması beni öldürmeye çalıştı' demişti... Seren Serengil'in 'Cübbeli Ahmet'ten şikayetçi olduğu dosya 7 günde kapatıldı!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 13:33

Güncelleme: 04.03.2025 - 13:52

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, 13 Aralık 2024’te evinin önünde komşusu olan kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün korumalarının bulunduğu aracın kendisini ezmeye çalıştığını bildirerek şikâyetçi oldu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Serengil polis merkezinde yaptığı şikâyette, İsmailağa Cemaati’nin önemli isimleri arasında yer alan Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile korumaları hakkında şunları anlattı:

“13 Aralık günü saat 17.45-18.15 sıralarında ben, ismini hatırlamadığım taksi şoförü ile hem arkadaşım hem de avukatım olan isimlerle ikametimin kapısındaydık. İkametimin önünde taksi şoförüyle konuşmaktaydım. Bu esnada uzaktan, beyaz renkli aracın bize doğru hızla geldiğini fark ettim. Ben ne olduğunu anlamadım. Hızla gelen araca yavaşlaması için elimi kaldırdım. Fakat şahıs beni görmesine rağmen hızını kesmedi daha da hızlanarak bana çarpmak istedi. Ben kendimi yolun sağına atmak istedim ama araç üzerime gelmeye devam etti. Ben kendimi yolun kenarına atmasaydım araç bana çarpacaktı ve bu çarpma etkisiyle ölebilirdim. Bahse konu bu aracın kime ait olduğunu öğrenmek için kapı güvenliğini aradım. Güvenliğe beni ezmek isteyen beyaz Renault marka aracın kime ait olduğunu sorduğumda, bana ‘Onlar Cübbeli’nin korumaları. Cübbeli Hoca sokağa çıktığı zaman ona eşlik ediyorlar fakat bunlar polis’ dedi.

'AZMETTİRDİ'

Ben de kendisine 'Bu cemaatlerin oluşumu yasak, aracı süren kişi polis değildir. Polis bunları korumaz’ dedim. Yaşanan bu olaydan ötürü şikâyetçi olmak için Polis Merkezi Amirliği’ne geldim. Beni öldürmeyi göze alacak ve suça azmettirecek kişinin Cübbeli Ahmet yani Ahmet Mahmut Ünlü olduğunu düşünüyorum. Site içerisinde hız sınırını aşan, benim üzerime aracını süren araç sürücüsünden ve azmettiren Ahmet Mahmut Ünlü isimli şahıstan şikâyetçiyim."

DOSYA YEDİ GÜNDE KAPATILDI

Seren Serengil’in şikâyeti Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli bir savcıya verildi. “trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan soruşturma başlatan savcı yedi gün sonra, 20 Aralık 2024’te soruşturma dosyasını “kovuşturmaya yer yok” kararı vererek kapattı.

İFADELERİ ALINMADI

Savcı dosyayı kapatmasının gerekçesini ise “Kolluk tarafından düzenlenen kamera araştırma tutanağında aracın hızlı bir şekilde sokağa girdiğini ve yol üzerinde şahısları gördüğünde aracın arka stop lambalarına bakıldığında frene basarak yavaşladığı, akabinde frene basılı bir şekilde Seren Serengil’in ve şahısların yanından geçerek uzaklaştığı belirtilmiştir” şeklinde açıklandı.

Öte yandan ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararında, Cübbeli Ahmet’in korumalarının ifadesinin alınmadığı da görüldü.