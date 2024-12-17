Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:51

Güncelleme: 17.12.2024 - 14:51

KOSGEB, İş Geliştirme Destek Programı kapsamında girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar finansman desteği sunuyor. Peki, KOSGEB 1,5 milyon TL destek başvuruları ne zaman? KOSGEB 1,5 milyon TL destek başvuru şartları neler?

KOSGEB DESTEĞİ NE KADAR?

İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.

KOSGEB 3. BAŞVURU DÖNEMİ TARİHLERİ

İş Geliştirme Desteği’nde 2024 yılı 1. ve 2. dönem başvuru süreçleri tamamlandı. 3. başvuru dönemi ise 1 Aralık - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında alınıyor.

KOSGEB HANGİ SEKTÖRLERE 1,5 MİLYON TL DESTEK VERİYOR?

İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler, Bilgi Hizmet Faaliyetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.

1,5 MİLYON TL GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.