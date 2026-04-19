Kötü koku gerçeği ortaya çıkardı: Hatay'da bir evden kaçak imalathane çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkım kararları kapsamında gerçekleştirilen tahliye tebligatı sırasında, bir evden kötü kokular geldiğini fark eden zabıta ekipleri eve girmek istedi.

Zabıta ekiplerinin talebi üzerine girilen evin kaçak lokum ve cezerye üretilen bir imalathane olduğu ortaya çıktı.

Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemelerde; imalathanenin herhangi bir yasal izin ve denetime tabi olmaksızın, hijyen standartlarının dışında üretim gerçekleştirildiği belirlenirken, üretim şartlarının insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği değerlendirildi.

İŞLEM BAŞLATILDI

Bunun üzerine ekipler tarafından işlem başlatıldı. Yapılan işlemler kapsamında, kaçak olarak üretilen lokum ve cezerye türü ürünler imha edilirken, işletmeye yönelik idari yaptırımlar uygulandı.

Ayrıca ilgili iş yeri hakkında kapatma kararı alınarak faaliyetlerine son verildi.