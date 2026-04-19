Kötü koku gerçeği ortaya çıkardı: Hatay'da bir evden kaçak imalathane çıktı

19.04.2026 10:56:00
İHA
Hatay'da zabıta ekiplerinin kötü kokuyu fark ederek girdikleri evin lokum ve cezerye üretilen kaçak imalathane olduğu ortaya çıktı. Kötü şartlarda üretilen lokum ve cezerye ekipler tarafından imha edildi ve zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulanması için tutanak tutuldu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkım kararları kapsamında gerçekleştirilen tahliye tebligatı sırasında, bir evden kötü kokular geldiğini fark eden zabıta ekipleri eve girmek istedi.

Zabıta ekiplerinin talebi üzerine girilen evin kaçak lokum ve cezerye üretilen bir imalathane olduğu ortaya çıktı.

Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemelerde; imalathanenin herhangi bir yasal izin ve denetime tabi olmaksızın, hijyen standartlarının dışında üretim gerçekleştirildiği belirlenirken, üretim şartlarının insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği değerlendirildi.

İŞLEM BAŞLATILDI

Bunun üzerine ekipler tarafından işlem başlatıldı. Yapılan işlemler kapsamında, kaçak olarak üretilen lokum ve cezerye türü ürünler imha edilirken, işletmeye yönelik idari yaptırımlar uygulandı.

Ayrıca ilgili iş yeri hakkında kapatma kararı alınarak faaliyetlerine son verildi.

İlgili Haberler

Piyasa değeri 3 milyon dolar... Türkiye'ye kaçak yollarla getirdikleri elması satamadan yakalandılar! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Endonezya'dan Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki elması Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İş yerinden 300 bin liralık kablo çaldı: Beşiktaş'ta yakalandı Ümraniye'de girdiği iş yerinden 300 bin lira değerinde kablo çalan M.G. (54) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlık yapığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Film gibi olay... Ameliyatla yüzünü değiştiren cinayet zanlısı 7 yıl sonra yakalandı Ankara'da 2010 yılında cinayete azmettirdiği tespit edilen ve 7 sene firari olarak yurt dışında kaldıktan sonra yurda döndüğü belirlenen Barış Mirza, yakalanıp, tutuklandı. Şüphelinin, ameliyatla yüzünü değiştirip kardeşine benzediği ve onun kimliğini kullanarak ülkeye giriş yaptığı saptandı.