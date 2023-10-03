Kötü koku harekete geçirdi: Balıkesir’de şüpheli ölüm

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir konuttan kötü kokular gelmesi üzerine girilen evde 54 yaşındaki İ.M.I. ölü bulundu. Şüpheli ölüm olayı ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 16:43
Kötü koku harekete geçirdi: Balıkesir’de şüpheli ölüm
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Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi’ndeki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine çevre sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. 

İtfaiye yardımıyla ihbarın yapıldığı eve giren ekipler kanepe üzerinde İ.M.I.’yı hareketsiz bir şekilde buldu. İ.M.I. ekipler tarafından evinden alınarak ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna otopsi için sevk edildi. 

Şüpheli ölüm olayı ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.


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