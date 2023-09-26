Lise öğrencisi sulama kanalında kaybolmuştu... Cansız bedeni bulundu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dün sulama kanalında kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Abdülkadir Yar (14) dün Tayfur Sökmen Mahallesi'nde bulunan sulama kanalına girdi.
Bir süre sonra çocuğun çırpınarak kaybolduğunu görenler durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekibi tarafından sulama kanalında arama çalışması yapıldı.
Dün hava karardıktan sonra ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekiplerin de desteğiyle yeniden başlatıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin çalışmasıyla sulama kanalında Yar'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Yar'ın cansuz bedeni Reyhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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