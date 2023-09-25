Baraja girmişlerdi... 2 çocuğun cansız bedeni bulundu
Hatay'ın Altınözü ilçesinde dün girdikleri baraj gölünde kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesi Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipler, Yarseli Baraj Gölü'nde kaybolan Suriye uyruklu Mehmet (14) ile Ahmet Müne'nin (16) bulunması için harekete geçti.
Dün hava karardıktan sonra ara verilen çalışmalar günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
Dalgıç ekibince yapılan aramalarda iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Cenazeler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
NE OLMUŞTU?
Yarseli Baraj Gölü'ne giren kuzenler Mehmet ile Ahmet Müne suda kaybolmuş, bölgeye Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipler sevk edilmişti.
Arama kurtarma çalışmalarına, dün havanın kararmasıyla ara verilmişti.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altı saat içerisinde neler oldu öyle?'
- Bingöl'de deprem!
- Emekli 3 ay daha bekleyecek!
- Tekneden düşmüştü: Cesedi bulundu
- 'Demokratik değerler'e bak!
- Sürücü yanarak can verdi! Yaralılar var...
- Emeklilere ne kadar zam yapılacak?
- İzmir Adliyesi'nde silahlı çatışma!
- Kolesterol ve damar sağlığı için evde hazırlanan şifa
- 'CIA ajanı' bilmecesi