Baraja girmişlerdi... 2 çocuğun cansız bedeni bulundu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde dün girdikleri baraj gölünde kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

AA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 15:26
Baraja girmişlerdi... 2 çocuğun cansız bedeni bulundu
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Hatay'ın Altınözü ilçesi Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipler, Yarseli Baraj Gölü'nde kaybolan Suriye uyruklu Mehmet (14) ile Ahmet Müne'nin (16) bulunması için harekete geçti.

Dün hava karardıktan sonra ara verilen çalışmalar günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Dalgıç ekibince yapılan aramalarda iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenazeler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Yarseli Baraj Gölü'ne giren kuzenler Mehmet ile Ahmet Müne suda kaybolmuş, bölgeye Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipler sevk edilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarına, dün havanın kararmasıyla ara verilmişti.


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