Sözcü TV'ye veda eden Fatih Portakal'dan yeni paylaşım: 'Henüz karar vermedim'

Yayınlanma: 01.07.2023 - 11:29

Güncelleme: 01.07.2023 - 11:29

Sözcü TV Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, kanaldan ayrıldığını önceki akşam sosyal medya hesabından yayımladığı video ile duyurmuştu. Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni yayın dönemi için belirsizliğin hâkim olduğunu vurgulamıştı.

Portakal "Selam herkese. Akşam 7'de Sözcü Ana Haber'de son yayını yapacağım. Yeni yayın döneminde bakacağız, olup olmadığımızı bende bilmiyorum. Göreceğiz" demişti.

"SONRA SİZLERLE OLUR MUYUM OLMAZ MIYIM ONU ZAMAN GÖSTERİR"

'Sezon finali' adı altında Sözcü TV'ye veda eden Portakal canlı yayında ise şunları söylemişti:

"30 Haziran 2023 günlerden cuma.. Bana müsaade.. Evet benim bugün sezon içindeki son yayınım. 20 Mart'ta size ilk 'merhaba'mı demiştim size. Aşağı yukarı 12-13 hafta sizlerle birlikte oldum. Bugün de sezon finaliyle sizlerle birlikteyim. Sonrasında sizlerle olur muyum olmaz mıyım onu zaman gösterir, bilemiyorum. Ama ben haber sunmaktan keyif alıyorum."

"DİLİMİN KEMİĞİ BAZEN OLMUYOR, ONUN DA FARKINDAYIM"

"Zaman zaman insanları kızdırıyorum, benim yüzümden kırılabiliyorlar. Kötü niyetle yapmıyorum. Yanlış anlaşılmalar da oluyor ama en azından beni tanıyan biliyor. Vicdanen rahatım. Dilimin kemiği bazen olmuyor, onun da farkındayım ben. Kimseyi üzmek, kırmak için, kimseyi yerden yere vurmak için bir çaba içerisinde olmuyorum."

YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Vedası sosyal medyada gündem olan ünlü sunucudan son olarak yeni bir paylaşım daha geldi.

Twitter'dan ekibiyle fotoğraflarını paylaşan Portakal, "Yeni sezonda olup olmayacağıma henüz karar vermedim. Yine börtü böceğe dönebilirim veya çalışayım da diyebilirim" dedi.

Portakal şu ifadeleri kullandı:

"Baktım yine sıralamaya girmişim. Bu kez Sözcü TV'deki son yayınımla… Sorunsuz, arzu ettiğim yayınları yaptığım güzel bir 3 ay geçirdim. Değişim olsaydı iyi olurdu, ama olmadı. Sağlik olsun. Sessiz sedasız gelmiştim, gülen yüzlerle uğurlandım.

Yeni sezonda olup olmayacağıma henüz karar vermedim. Yine börtü böceğe dönebilirim veya çalışayım da diyebilirim. O kadar keyif veren bir duygu ki, bunu yaşamak gerekiyor. En kısa zamanda görüşmek üzere…"