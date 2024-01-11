Koyun otlatmaya gitmişti: Cesedi bulundu

Sinop’un Boyabat ilçesinde koyun otlatmaya giden ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaralandığını söyleyen kişinin cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 18:46
Koyun otlatmaya gitmişti: Cesedi bulundu
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gazidere köyünde besicilik yapan Adem Balkanoğlu (37) koyunlarını otlatmak için mezraya gitti. Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Balkanoğlu, yaralandığını söyleyerek yardım istedi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sağlık ve jandarma ekiplerince mezrada yapılan aramada, Balkanoğlu’nun cesedine ulaşıldı.

Ekiplerce yapılan ilk incelemede Balkanoğlu’nun vücudunda kesici alet yaralarının bulunduğu tespit edildi.

Balkanoğlu’nun cesedi incelemenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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