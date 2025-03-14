Koyunlara eziyet eden saldırgan gözaltına alındı

Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:44

Güncelleme: 14.03.2025 - 10:44

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Şeyhköy köyünde hayvanlara eziyet eden bir kişinin görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. A.A. adındaki saldırganın koyuna sert bir cisimle vurduğu anlar kaydedilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti.

Şahsın kimliğinin tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi.