Koyunlara eziyet eden saldırgan gözaltına alındı
Tokat’ın Zile ilçesinde bir kişinin koyuna işkence ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Jandarma ekipleri kimliği belirlenen saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Şeyhköy köyünde hayvanlara eziyet eden bir kişinin görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. A.A. adındaki saldırganın koyuna sert bir cisimle vurduğu anlar kaydedilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti.
Şahsın kimliğinin tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi.
Etiketler: #koyun #tokat #Saldırgan #hayvana eziyet
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