'Köpek gibi yaşamak isteyen' YouTuber 500 bin lira verip 'köpek' olmuştu: Hayvanat bahçesi açıyor!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 13:14

Güncelleme: 04.02.2025 - 13:23

Japonya’da “köpek gibi yaşamak istediğini” söyleyerek ünlenen YouTuber Toco, 14 bin dolar (yaklaşık 503 bin TL) harcayarak ultra gerçekçi bir köpek kostümü yaptırdı.

Hayalini gerçekleştirmekle yetinmeyen Toco, şimdi de insanlara hayvan gibi yaşama deneyimi sunan Tocotoco Hayvanat Bahçesi’ni açtı.

HAYVAN OLMA DENEYİMİ

26 Ocak’ta kapılarını açan Tocotoco Hayvanat Bahçesi, misafirlerine dünyayı bir hayvanın gözünden görme fırsatı sunuyor.

315 dolar (yaklaşık olarak 11 bin 300 TL) karşılığında tek kişilik standart planı rezerve eden ziyaretçiler, gerçekçi bir Alaska Malamute cinsi köpek kostümü giyerek 50 dakika boyunca "hayvan" olabiliyor. Deneyim süresi toplamda 180 dakika sürerken, rezervasyonlar 30 gün önceden yapılıyor.

TOCOTOCO HAYVANAT BAHÇESİ’NDE DENEYİM SÜRECİ

Tocotoco’nun internet sitesine göre standart deneyim şu adımları içeriyor:



Misafirlere hayvan olarak ne yapmak istedikleri soruluyor.



Kostümü giyebilmek için giysiler değiştiriliyor (Eldiven ve başlık sağlanırken, misafirlerin yedek kıyafet getirmesi gerekiyor).



Kostüm, misafirin bedenine uygun şekilde ayarlanıyor.

Ardından ziyaretçiler, hayvan kostümü içinde yapmak istediklerini gerçekleştirebiliyor.

"ÇOCUKKEN HAYVAN OLMAYI HAYAL EDİYORDUM"

İlk olarak Border Collie cinsi bir köpek gibi yaşamak istediğini belirten Toco, çocukluk hayalinin peşinden giderek bu projeyi hayata geçirdiğini söyledi:

"Çocukluğumdan beri bir hayvan olmayı hayal ediyordum. Bu hayalimi gerçekleştirmek için gerçekçi bir köpek kostümü yaptırdım. Küçük bir çocukken, bir hayvan olmama izin verecek bir hizmet olsaydı harika olurdu diye düşünürdüm. Şimdi bunu kendim yapabileceğimi fark ettim. Hayvan olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmek için Tocotoco Hayvanat Bahçesi'ni açıyoruz!"

Toco’nun ilginç girişimi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.