Kozan’da okul müdürü darbedildi: 'Hocam beni tanıdın mı?' diye sordu...

Adana’nın Kozan ilçesinde darbedilen okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri müdürü darbeden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 23:46
Kozan’da okul müdürü darbedildi: 'Hocam beni tanıdın mı?' diye sordu...
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Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi’nde, evine giderken sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs Kozan Mehmet Akif Ersoy Lisesi Müdürü Levent Tetik’e yaklaştı ve "Hocam beni tanıdın mı?" diye sordu.

Ardından da Tetik’e saldırıp darbetmeye başladı. Saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, müdürü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Tetik, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ŞAHSI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Müdür Tetik’in ifadesinde sağlık durumunun iyi olduğunu, şahsı ise tanımadığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri müdürü darbeden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


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