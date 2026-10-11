KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın gündeminde KPSS Lisans branş bazında sıralamaları yer alıyor. Alanlarına göre başarı sıralamalarını görmek isteyen adaylar, “KPSS branş sıralaması açıklandı mı, hangi tarihte erişime açılacak?” sorularına yanıt arıyor. Gözler, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak duyuruya çevrildi.

2026 KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler branş bazında sıralamalara çevrildi. Ancak KPSS Lisans branş bazında sıralamalar henüz belli olmadı.

Sonuç belgesinde yalnızca "Türkiye Geneli Başarı Sıralaması" yer almaktadır. Adayların kendi mezuniyet alanlarına göre filtrelenmiş sıralamalarını görebilmeleri için ÖSYM'nin veri tabanında ayrı bir tasnif işlemi yapması ve bu modülü özel olarak sisteme yüklemesi gerekmektedir.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamaların yayımlanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı.

ÖSYM, genellikle sonuçların ilan edilmesinden sonraki ilk 3 ila 7 gün içerisinde branş bazında sıralamaları hazırlayarak adayların erişimine sunuyor.

Bu doğrultuda, 2026 KPSS Lisans branş sıralamalarının en geç önümüzdeki hafta ortasına kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Branş bazında sıralamalar erişime açıldığında adaylar, bilgilerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Sıralamanızı öğrenmek için şu adımları izlemeniz gerekmektedir:

https://ais.osym.gov.tr/ adresine giriş yapın.

T.C. Kimlik Numaranızı ve ÖSYM Aday Şifrenizi (veya e-Devlet şifrenizi) kullanarak kimlik doğrulamasını tamamlayın.

Sol taraftaki menüden veya ana sayfadan "Başvurularım / Tercihlerim" sekmesine tıklayın.

Açılan listeden "2026 - KPSS Lisans" sınavını seçin.

Üst menüde yer alan "Branş Bazında Sıralama" butonuna tıklayın.

Açılan ekranda, YÖKSİS üzerinden çekilen mezuniyet bilginizi (örneğin; İşletme, Makine Mühendisliği, Hemşirelik) seçerek kendi alanınızdaki net sıralamanızı görüntüleyebilirsiniz.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ANLAMA GELİYOR?

Branş bazında sıralama, adayların kendi alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirebilmelerine yardımcı olan bilgilendirme hizmetidir. ÖSYM'nin açıklamasına göre sıralamalar, sistemde yer alan eğitim bilgileri esas alınarak hazırlanır ve tek başına resmi belge niteliği taşımaz.

Adayların sıralama bilgilerini değerlendirirken eğitim bilgilerinin güncelliğini ve ÖSYM'nin teknik açıklamalarını dikkate alması önem taşıyor.