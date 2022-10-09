KPSS ön lisans oturumu sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu sona erdi.

AA
09 Ekim 2022 Pazar, 12:30
KPSS ön lisans oturumu sona erdi
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Saat 10.15'te başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

Sınav sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak.


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