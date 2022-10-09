KPSS ön lisans oturumu sona erdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu sona erdi.
Saat 10.15'te başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.
Sınav sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak.
Video Haberler
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
- Otomobile çarpan hafif ticari araç fırın girdi
- Oyunculuk hayali için 12 ameliyat geçirdi
- 50 bin TL'lik altını sahibine teslim etti
- Şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar
- Bu kürek çok akıllı
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma
- Sadece izlemiyor, aynı zamanda...
- Seçim güvenliği için alarm zilleri
- CHP'den Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Netflix’in yeni dizisi, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi
- 'Kayıt altına aldığım 5 ölüm vardı!'
- 'Kimin malını çöp yapıyorsun?'
- Eşi ile çocuğunu öldürdü, intihar etti
- 'Bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir'
- 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması