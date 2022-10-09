KPSS Ön Lisans sınavı bugün yapılacak

09 Ekim 2022 Pazar, 09:50

KPSS ön lisans oturumu saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Binalara giriş için sınav giriş belgesi ve kimliklerini yanında bulundurması gerekiyor.

Adaylar sınavda 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere 120 soruya yanıt verecek.

Sorular Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden oluşacak.

130 dakika sürecek sınav saat 12.25'te sona erecek.