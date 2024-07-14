KPSS'nin ardından ağacın altında dinleniyordu: Başına yorgun mermi isabet etti!

Diyarbakır'da KPSS'den çıkan ve okulun karşısındaki parkta bir ağacın gölgesinde dinlenen Rabia A.’nın (26) başına yorgun mermi isabet etti. Hastanede tedaviye alınan Rabia A.’nın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 14:34
KPSS'nin ardından ağacın altında dinleniyordu: Başına yorgun mermi isabet etti!
Abone Ol google-news

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özel Bulvarı’ndaki Koşuyolu Parkı’nda meydana geldi.

Diyarbakır Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sınava giren Rabia A., dinlenmek için okulun karşısındaki parkta bir ağacın altına oturdu. Rabia A., o sırada başına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Rabia A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Rabia A.’nın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu, saat 14.30’daki ikinci oturuma bu olay nedeniyle giremeyeceği öğrenildi.

Polis, mermiyi ateşleyen kişinin yakalanması için 3 farklı açıdan Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

 


kpss haberleri yorgun mermi haberleri park haberleri

İlgili Haberler

Çorum'da 'yorgun mermi' dehşeti: 1 tutuklama

Çorum'da 'yorgun mermi' dehşeti: 1 tutuklama
Parkta oynayan çocuğun omzuna yorgun mermi isabet etti

Parkta oynayan çocuğun omzuna yorgun mermi isabet etti
Evdeki bebeğin başına yorgun mermi isabet etti: Hayatını kaybetti

Evdeki bebeğin başına yorgun mermi isabet etti: Hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler