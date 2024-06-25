Parkta oynayan çocuğun omzuna yorgun mermi isabet etti

Tokat'ta mahalle arasındaki parkta oynayan Kaan Altuntaş (10), omzuna isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 22:08
Parkta oynayan çocuğun omzuna yorgun mermi isabet etti
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Olay akşam saatlerinde Beybağı Mahallesinde meydana geldi.

Mahalle parkında arkadaşları ile oynayan Kaan Altuntaş, birden yere düştü.

Yere düşen Kaan'ın omzunda kan izini gören arkadaşları ailesine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaan Altuntaş'ın yapılan ilk müdahalede sağ omzuna yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Kemiğe saplanan yorgun merminin çıkarılması için Kaan Altuntaş ameliyata alındı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. 


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