Krikonun boşalması sonucu aracın altında kaldı: Ağır yaralandı!

Kocaeli'nde lastiğini değiştirmek amacıyla kriko ile yükselttiği aracın altında kalan şahıs ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:59
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Olay, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bostan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tezcan Demir, aracın patlayan lastiğini değiştirmek için kriko ile arabayı kaldırdı.

Krikonun boşalması neticesinde Demir, kontrol etmek amacıyla girdiği aracın altında kaldı.

Durumu fark eden yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Demir’i aracın altından çıkararak sağlık ekiplerin teslim etti. Kalbi durduğu tespit edilen demir, kalp mesajı ile hayat döndürüldü.

Demir, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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