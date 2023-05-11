KTÜ sözleşmeli personel mi alacak? KTÜ sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? KTÜ hangi branşlarda personel alacak?
Karadeniz Teknik Üniversitesi, üniversitenin merkez teşkilatı bünyesinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İş sahibi olmak isteyen yurttaşlar KTÜ'nün hangi branşlarda ve hangi şartlarda personel alımı yapacağını merak ediyor. Peki, KTÜ sözleşmeli personel mi alacak? KTÜ sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? KTÜ hangi branşlarda personel alacak?
KTÜ tarafından yayımlanan duyuruda sözleşmeli personel alımı yapılacağı ilan edildi. KTÜ sözleşmeli personel alımı başvurularının nasıl ve nereden yapıldığı araştırılıyor. Peki, Karadeniz Teknik Üniversite sözleşmeli personel mi alacak? KTÜ sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? KTÜ hangi branşlarda personel alacak? İşte ayrıntılar...
KTÜ NE KADAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK?
KTÜ toplamda 492 sözleşmeli personel alımı yapacak. Karadeniz Teknik Üniversite'sinin resmi web sitesinden yayınlanan duyuruda, "Üniversitemiz Merkez Teşkilatı bünyesinde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda (Eczacı hariç) yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim” 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön lisans 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); "Lisans" 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır" sözlerine yer verildi.
KTÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Karadeniz Teknik Üniversite'sinin resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Başvurular Personel Dairesi Başkanlığınca 11.05.2023- 25.05.2023 tarihleri aralığında elden alınacak olup her kadro için belirtilen belgeler başvuracağınız kadroların başvuru evrakları kısmında belirtilmiştir" denildi.
KTÜ HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALACAK?
Karadeniz Teknik Üniversitesi biolog, büro personeli, destek personeli, hasta bakıcı, şoför, sağlık personeli, hizmet personeli, diyetisyen, ebe, eczacı, fizyoterapist, hemşire, koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, psikolog, sağlık fizikçisi, sağlık teknikeri, makine teknikeri, bilgisayar teknikeri, biyomedikal tekniker, elektrik teknikeri, iklimlendirme teknikeri, bilgisayar teknisyeni, elektrik teknisyeni, inşaat teknisyeni, makine teknisyeni, sıhhı tesisat teknisyeni ve veteriner hekim branşlarında sözleşmeli personel alımı yapacak.
KTÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
- Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
- Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
- Adaylar mezuniyetine göre; 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
- Başvurular; 11.05.2023-25.05..2023 tarihleri arasında 15 gün süre ile Üniversitemiz Merkez Kanuni Kampüsünde bulunan Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen yapılacaklardır. Posta, mail vb. şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyeceklerdir.
- Sonuçlar; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde https://www.ktu.edu.tr adresinden sonuçlar ilan edilecektir.
- 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
- Erkek adayların Askerlikle İlişiği bulunmamak (Bütün ilan kadroları için; terhis, muaf veya tecilli olmak)
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