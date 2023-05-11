KTÜ sözleşmeli personel mi alacak? KTÜ sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? KTÜ hangi branşlarda personel alacak?

Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:47

Güncelleme: 11.05.2023 - 15:47

KTÜ tarafından yayımlanan duyuruda sözleşmeli personel alımı yapılacağı ilan edildi. KTÜ sözleşmeli personel alımı başvurularının nasıl ve nereden yapıldığı araştırılıyor. Peki, Karadeniz Teknik Üniversite sözleşmeli personel mi alacak? KTÜ sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? KTÜ hangi branşlarda personel alacak? İşte ayrıntılar...

KTÜ NE KADAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK?

KTÜ toplamda 492 sözleşmeli personel alımı yapacak. Karadeniz Teknik Üniversite'sinin resmi web sitesinden yayınlanan duyuruda, "Üniversitemiz Merkez Teşkilatı bünyesinde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda (Eczacı hariç) yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim” 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön lisans 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); "Lisans" 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır" sözlerine yer verildi.

KTÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Karadeniz Teknik Üniversite'sinin resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Başvurular Personel Dairesi Başkanlığınca 11.05.2023- 25.05.2023 tarihleri aralığında elden alınacak olup her kadro için belirtilen belgeler başvuracağınız kadroların başvuru evrakları kısmında belirtilmiştir" denildi.

KTÜ HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALACAK?

Karadeniz Teknik Üniversitesi biolog, büro personeli, destek personeli, hasta bakıcı, şoför, sağlık personeli, hizmet personeli, diyetisyen, ebe, eczacı, fizyoterapist, hemşire, koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, psikolog, sağlık fizikçisi, sağlık teknikeri, makine teknikeri, bilgisayar teknikeri, biyomedikal tekniker, elektrik teknikeri, iklimlendirme teknikeri, bilgisayar teknisyeni, elektrik teknisyeni, inşaat teknisyeni, makine teknisyeni, sıhhı tesisat teknisyeni ve veteriner hekim branşlarında sözleşmeli personel alımı yapacak.

KTÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?