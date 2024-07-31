Esenler'de 'motosikletli' saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Esenler'de kaldırımda duran Metin Dolan, motosikletle olay yerine gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Polis, saldırının ardından motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 20:59
Esenler'de 'motosikletli' saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
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Olay saat 18.30 sıralarında Menderes Mahallesi, 369. Sokakta meydana geldi.

İddiaya göre bir iş yerinin önünde duran Metin Dolan, motosikletle olay yerine gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İki kişi oldukları öğrenilen saldırganlardan biri motosikletten inerek Dolan'a 3 el ateş etti. Dolan yere düşerken, saldırganlar olay yerine geldikleri motosiklete binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Dolan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Dolan hayatını kaybetti.

Polis, motosikletle olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


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