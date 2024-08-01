Parktaki kafede tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da parktaki kafede otururken pompalı tüfekle vurulan Veysel Çağıl (30) öldü, Samet Bozkafa (34) ise yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 08:51
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Olay dün akşam Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Rüstem Eren Parkı'nda meydana geldi.

Samet Bozkafa ve Veysel Çağıl, parktaki kafede otururken yanlarına yaklaşan kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Bozkafa ve Çağıl kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Veysel Çağıl, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

4 GÖZALTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düzenlenen operasyonla Z.Ç., C.Ş., A.K. ve M.Ş.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

 


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