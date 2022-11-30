Küba: Türkiye, dış borcumuzun yapılandırılmasına yardım edecek

30 Kasım 2022 Çarşamba, 23:54

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Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Çin, Rusya, Cezayir ve Türkiye’nin Küba’nın borcunun yeniden yapılanması için yardım etmeyi, yeni ticaret ve yatırım finansmanı sağlamayı ve enerji krizinin hafifletilmesi için katkı sunmayı kabul ettiğini açıkladı.

Küba tarihinde nadir bir şekilde geçen hafta yurt dışı gezisine çıkan Diaz-Canel, devlet medyasına yaptığı açıklamada borcun yeniden yapılandırılması için bu ülkelerin nasıl bir katkı sunacağına dair detay vermedi.

Reuters’ın haberine göre Diaz-Canel, “Bu ülkelerle borcun yeniden yapılandırılmasında anlaştık, bu da bizim ödemelerimizi ilerletmemizi sağlayacak” dedi.

Diaz-Canel geçen hafta, içinde Türkiye’nin de olduğu bu dört ülkeye bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Koronavirüs pandemisinden beri toparlanamayan Küba, enerji kesintileri ve gıda, ilaç, yakıt yoksunluğu içinde.

Küba’nın borcu yıllar içinde katlanmış durumda.

Bazı şirketler ve tedarikçiler borcun ödenmemesi takdirinde iş yapmayacaklarını belirtti.

Küba’nın dış borcu bir devlet sırrı olarak tanımlandığı için açıklanmıyor, ancak pandemiden önce bu veri 19,6 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Küba’nın eski merkez bankası ekonomisti olan ve Panama’da yaşayan Pavel Vidal ise Küba’nın her şeyden ABD yaptırımlarını sorumlu tuttuğunu, başka ülkelerden gelecek yardımın ne kadar etkili olacağının bilinmediğini vurguladı.

Küba son zamanlarda özel sektöre kapılarını açarak orta ve küçük ölçekte şirketlerin açılmasına izin vermişti, ancak halen tamamen serbest piyasa ekonomilerini benimsemiş değil.

Cezayir ve Rusya’nın petrol tedariğinde bulunacağı da açıklanmış ancak miktar verilmemişti.

Texas Üniversitesi’nden enerji uzmanı olan Jorge Pinon, Reuters’a yaptığı açıklamada, Küba’nın elektrik sisteminin eski ve bozuk olduğunu, bu yüzden kısa vadede elektrik kesintileri için bir çarenin bulunamayacağı görüşünde.