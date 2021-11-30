Küba’dan Omicron önlemi: Türkiye'yi de etkiliyor

30 Kasım 2021 Salı, 09:52

Dünya Sağlık Örgütü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Omicron varyantının bir enfeksiyon dalgalanmasına ilişkin "çok yüksek risk" taşıdığını söyledi. Varyantın ortaya çıkmasının ardından ülkeler, yeni seyahat kısıtlamaları uygulamaya başladı.

Ülkenin sağlık bakanlığı, Güney Afrika, Botsvana, Lesoto, Eswatini, Zimbabve, Namibya, Malavi ve Mozambik'ten gelen yolcuların Küba'ya girişine izin verileceğini, ancak aşı kartı da dahil olmak üzere PCR testleri ve yedi günlük karantina gibi çok sayıda tedbire uymaları gerekeceğini söyledi.

Bakanlık, diğer Sahra altı Afrika ülkelerinin yanı sıra Belçika, İsrail, Hong Kong, Mısır ve Türkiye'den gelen yolcuların ise iki PCR testi yaptırmaları gerekeceğini söyledi.

Omicron varyantına ilişkin endişeler, Karayip adası ülkesinin sınırlarını uluslararası ziyaretçilere yeniden açmasından sadece iki hafta sonra gerçekleşti.

Ekonomisi turizme bağlı olan Küba, halkının çoğuna ülkede geliştirilen Covid-19 aşısı ile aşılanma şartını kolaylaştırmıştı. Ülkede, Covid-19 kaynaklı ölümler gibi yeni enfeksiyonlar da son haftalarda keskin bir şekilde düşüşe geçti.