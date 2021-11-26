Kayıp Kübra Ekin'in annesi konuştu: "Alıkonulduğunu düşünüyorum"

26 Kasım 2021 Cuma, 15:32

Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 13 Kasım günü alışveriş için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Kübra Özdemir, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin’in cep telefonu kapandı.

Bunun üzerine Rahime Özdemir, polise başvurdu. Polis, Kübra Ekin’i bulmak için çalışma başlattı.

'ALIKONULMUŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Kızının kaybolmasıyla ilgili konuşan anne Rahime Özdemir, "Ona ne oldu bilmiyorum. Bence Kübra'yı bir yerde biri tutmuş ya da bir şey olmuş. Bu ikisini de Allah bana göstermesin ama bunları düşünüyorum. Çünkü kendi kendine rahat bir şekilde duran bir kız değil" dedi.

Anne Özdemir, "Ben diyorum, kızımın başına bir şey gelmiş ya da biri onu alıkoymuş, ben bunu düşünüyorum. Kızımı istiyorum, eve gelsin. Nerdeyse, eğer beni duyuyorsa bir haber versin, eve gelsin ya da bana bir mesaj atsın 'ben buradayım' diye. Bir bilsem yaşıyor nerededir, o da bana yeter" diye konuştu.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, iki dişi kırılan, sağ elinin bileği incinen Kübra Ekin, hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilmişti.

Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.