Kayıp Kübra Ekin'in annesi konuştu: "Alıkonulduğunu düşünüyorum"
Diyarbakır'da 6 ay önce kıyafeti nedeniyle sokak ortasında saldırıya uğrayan Kübra Ekin'den (22) 14 gündür haber alınamıyor. Kübra'nın annesi Rahime Özdemir, kızının başına bir şey geldiğini ya da alıkonulduğunu düşündüğünü söyledi.
Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 13 Kasım günü alışveriş için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Kübra Özdemir, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin’in cep telefonu kapandı.
Bunun üzerine Rahime Özdemir, polise başvurdu. Polis, Kübra Ekin’i bulmak için çalışma başlattı.
'ALIKONULMUŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'
Kızının kaybolmasıyla ilgili konuşan anne Rahime Özdemir, "Ona ne oldu bilmiyorum. Bence Kübra'yı bir yerde biri tutmuş ya da bir şey olmuş. Bu ikisini de Allah bana göstermesin ama bunları düşünüyorum. Çünkü kendi kendine rahat bir şekilde duran bir kız değil" dedi.
Anne Özdemir, "Ben diyorum, kızımın başına bir şey gelmiş ya da biri onu alıkoymuş, ben bunu düşünüyorum. Kızımı istiyorum, eve gelsin. Nerdeyse, eğer beni duyuyorsa bir haber versin, eve gelsin ya da bana bir mesaj atsın 'ben buradayım' diye. Bir bilsem yaşıyor nerededir, o da bana yeter" diye konuştu.
SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, iki dişi kırılan, sağ elinin bileği incinen Kübra Ekin, hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilmişti.
Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması