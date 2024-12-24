Küçük kız kurşunların arasında kaldı! Mardin'de dehşet: Husumetlisinin Aracına pompalı tüfekle ateş açtı!

Mardin'de kimliği belirsiz kişi, husumetlisi olduğu öne sürülen kişinin otomobiline pompalı tüfekle ateş açtı. Olay anı ve çevredeki bir kız çocuğunun yaşadığı panik, kameraya yansıdı.

Küçük kız kurşunların arasında kaldı! Mardin'de dehşet: Husumetlisinin Aracına pompalı tüfekle ateş açtı!
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DHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 17:34

Kırsal Kabala Mahallesi'nde 21 Aralık'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi, husumetli olduğu öne sürülen kişinin otomobiline yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı.

ÇOCUK KURŞUNLARIN ARASINDA KALDI

Ölen ya da yaralanan olmazken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kız çocuğunun, panik halinde kaçtığı görüldü.

Şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor. 


Etiketler: #mardin

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