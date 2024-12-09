Mardin'de hareketli gece: Suriye'den gelen yorgun mermiler Nusaybin'de 2 kişiyi yaraladı

Yayınlanma: 09.12.2024 - 09:35

Güncelleme: 09.12.2024 - 09:36

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermiler, ilçe merkezi ve çevresinde farklı noktalarda bulunan araçlara isabet etti.

Olayda 2 kişi yaralanırken, birçok araçta da maddi hasar oluştu.