Mardin'de hareketli gece: Suriye'den gelen yorgun mermiler Nusaybin'de 2 kişiyi yaraladı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Suriye’den ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermiler, ilçe merkezi ve çevresinde farklı noktalarda bulunan araçlara isabet etti.
Olayda 2 kişi yaralanırken, birçok araçta da maddi hasar oluştu.
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