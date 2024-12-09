Mardin'de hareketli gece: Suriye'den gelen yorgun mermiler Nusaybin'de 2 kişiyi yaraladı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Suriye’den ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Mardin'de hareketli gece: Suriye'den gelen yorgun mermiler Nusaybin'de 2 kişiyi yaraladı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 09:35

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermiler, ilçe merkezi ve çevresinde farklı noktalarda bulunan araçlara isabet etti.

Olayda 2 kişi yaralanırken, birçok araçta da maddi hasar oluştu.


Etiketler: #suriye #Esad

İlgili Haberler

Biden'dan Esad çıkışı: Suriye halkı için tarihi bir fırsat

Biden'dan Esad çıkışı: Suriye halkı için tarihi bir fırsat
AB'den Suriye açıklaması: Yeniden inşasını desteklemeye hazırız

AB'den Suriye açıklaması: Yeniden inşasını desteklemeye hazırız
1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdi: Tampon bölgeyi ele geçirdi

1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdi: Tampon bölgeyi ele geçirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler