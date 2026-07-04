Cumhuriyet Gazetesi Logo
Küçükçekmece'de balkonları çöken 5 katlı bina tahliye edildi

Küçükçekmece'de balkonları çöken 5 katlı bina tahliye edildi

4.07.2026 09:14:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Küçükçekmece'de balkonları çöken 5 katlı bina tahliye edildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı bir binanın balkonlarında yaşanan kısmi çökme paniğe neden oldu. Beton parçalarının düşmesiyle evlerinden çıkan bina sakinleri ekipler tarafından tahliye edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde balkonlarında çökme meydana gelen 5 katlı apartman tahliye edildi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Fulya Sokak'ta yaşandı. 

Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın ikinci ve üçüncü katlarındaki balkonlarda, henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi. Balkondan düşen beton parçalarını fark eden bina sakinleri endişeyle evlerinden dışarı çıktı. 

Image

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yurttaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese hızla itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, tehlike oluşturabilecek durumlara karşı bina sakinlerini tahliye etti.

Ardından Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, binada bir süre inceleme yaptı. 

İlgili Konular: #küçükçekmece #Tahliye #Bina

İlgili Haberler

Boşanma aşamasında olduğu kadının evini kurşunladı, arabasını yaktı: Tahliye kararı verildi!
Boşanma aşamasında olduğu kadının evini kurşunladı, arabasını yaktı: Tahliye kararı verildi! Ankara'da boşanma aşamasında olduğu Sümeyra Ş.'nin otomobilini ateşe verip, yaşadığı eve pompalı tüfekle ateş ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Harun Ş., 2'nci duruşmada tahliye edildi. Mahkeme ayrıca eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturabileceği değerlendirmesiyle görevsizlik kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.
7 işçi ölmüştü... Fabrika yangınında 7 belediye görevlisinden 2'sine tahliye
7 işçi ölmüştü... Fabrika yangınında 7 belediye görevlisinden 2'sine tahliye Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan 7 belediye görevlisinden eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ile Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı, avukatlarının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Ravive faciasında tepki çeken tahliye: İki kamu görevlisi serbest bırakıldı
Ravive faciasında tepki çeken tahliye: İki kamu görevlisi serbest bırakıldı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği Ravive Kozmetik Fabrikası yangınına ilişkin soruşturmada tutuklanan kamu görevlilerinden eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ile Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı ev hapsi şartıyla tahliye edildi.