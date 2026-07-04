Küçükçekmece'de balkonları çöken 5 katlı bina tahliye edildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde balkonlarında çökme meydana gelen 5 katlı apartman tahliye edildi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Fulya Sokak'ta yaşandı.

Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın ikinci ve üçüncü katlarındaki balkonlarda, henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi. Balkondan düşen beton parçalarını fark eden bina sakinleri endişeyle evlerinden dışarı çıktı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yurttaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese hızla itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, tehlike oluşturabilecek durumlara karşı bina sakinlerini tahliye etti.

Ardından Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, binada bir süre inceleme yaptı.