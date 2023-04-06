Küçükçekmece’de 21 yaşındaki şahıs boş arazide ölü bulundu

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 13:02

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 13:02

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki boş bir arazide sabah işe giden bir yurttaş, yanında silah olan ve başından vurulmuş bir ceset gördü.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı kontrolde şahsın üzerinde çıkan kimlikte cesedin 21 yaşındaki Turan Nakip’e ait olduğu tespit edildi.

Daha sonra Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme polis ekipleri, yaptığı incelemede Nakip’in başından vurulduğunu belirledi.

Haberi alarak olay yerine gelen annesi, sinir krizi geçirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ayakta durabildi.

Yapılan incelemenin ardından 21 yaşındaki Turan Nakip’in cenazesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Olay hakkında konuşan görgü tanığı Düzgün Yarışır, “Öldürülmüş ya da intihar etmiş tam olarak olayı bilmiyoruz. Ama yanında bir silah var, çocuk 18-20 yaşlarında genç ölü olarak bulunmuş. Buradaki mahalle sakinleri buluyor, polise haber veriyor. Olay yerinde inceleme yapıyorlar” dedi.



