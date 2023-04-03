Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 13:35

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 13:35

Türkiye’de mart ayında 23 kadın öldürüldü, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun mart ayı verilerine göre, kadınların 16’sı evinde, 4’ü sokakta, 1’i otelde, 1’i iş yerinde, 1’i ormanlık alanda öldürüldü. Katledilen kadınların yüzde 70’i evlerinde öldürüldü. Mart ayında öldürülen kadınların 12’si kesici aletlerle, 10’u ateşli silahlarla ve 1’i boğularak öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 52’si kesici aletler ile öldürüldü.

TEDBİR ALINMALI

Platformun yaptığı açıklamada ise, “Bu ay 23 kadın cinayeti işlenmiş, 19 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 23 kadından 8’si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 2’si ekonomik bahane ile, 1’i bakım altında olduğu bahanesi ile öldürüldü.

12’sinin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 12 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe, adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor” denildi.