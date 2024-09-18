Küçükçekmece'de 210 'kaçak cep telefonu' ele geçirildi

Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:28

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:29

Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 Eylül Pazartesi günü bir adreste kaçak cep telefonları olduğu bilgisi üzerine adresi takibe aldı.

Sözkonusu adresten ellerinde poşetlerle çıkan 2 kişiyi durduran polis ekipleri poşetlerde 175 kaçak cep telefonu olduğunu belirledi. Olayda, M.K. ve H.K. gözaltına alınırken kaçak cep telefonlarına da el konuldu.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 35 adet daha kaçak cep telefonu ele geçirildi. Toplamda 210 adet çeşitli marka modellerde cep telefonu ve 87 adet şarj başlığına polis ekipleri tarafından el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.