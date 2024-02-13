Küçükçekmece'de AKP'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: Gözaltı sayısı artıyor

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e yükseldi.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:38
Küçükçekmece'de AKP'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: Gözaltı sayısı artıyor
Abone Ol google-news

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi günü seçim çalışması kapsamında Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Saldırının ardından yürütülen çalışma kapsamında daha önce gözaltına alınan 17 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi günü Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.

Saldırıda E.G.D. (32) ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.


AKP haberleri küçükçekmece haberleri saldırı haberleri Aziz Yeniay haberleri

İlgili Haberler

Küçükçekmece’deki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Küçükçekmece’deki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Patrondan sendika başkanına silahlı saldırı

Patrondan sendika başkanına silahlı saldırı
İYİ Partili Hüseyin Ergen saldırısının planlayıcısı, azmettiriciden parayı alamayınca itirafçı oldu

İYİ Partili Hüseyin Ergen saldırısının planlayıcısı, azmettiriciden parayı alamayınca itirafçı oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan 'Baykar' uyarısı: 'Fabrika meşru hedeftir...'

Rusya'dan 'Baykar' uyarısı: 'Fabrika meşru hedeftir...'
Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu

Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu
CHP Çankaya aday adaylarından ortak açıklama: Genel Merkez'e seslenildi

CHP Çankaya aday adaylarından ortak açıklama: Genel Merkez'e seslenildi
Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’

Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’
Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş açıkladı

Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş açıkladı
Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti

Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında mütalaa açıklandı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında mütalaa açıklandı
Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi

Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi