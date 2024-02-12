Küçükçekmece’deki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 15:40

Güncelleme: 12.02.2024 - 15:40

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın bir dernekte gerçekleştirdiği ’Mardinliler Buluşması’ programı sırasında, kimliği belirsiz kişilerce tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanılarak silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı.

Olaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı saldırı anlarında yurttaşlar panikle kaçışıyor.

Bazı yurttaşlar araba çevrelerini kendilerine siper ederek korunmaya çalışıyor.