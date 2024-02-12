Küçükçekmece’deki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldıra anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinde yurttaşlar panik halinde kaçıyor.
AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın bir dernekte gerçekleştirdiği ’Mardinliler Buluşması’ programı sırasında, kimliği belirsiz kişilerce tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanılarak silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı.
Olaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı saldırı anlarında yurttaşlar panikle kaçışıyor.
Bazı yurttaşlar araba çevrelerini kendilerine siper ederek korunmaya çalışıyor.
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