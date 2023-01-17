Hadise'den Hafsanur Sancaktutan'a destek geldi, Bircan Bali deliye döndü: 'Bu sefer hedeflerinde gencecik bir kadın var!'

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:11

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:11

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programı yorumcularından Bircan Bali önceki akşam ünlü bir ismin intihara teşebbüs ettiğini iddia etmiş isim vermemişti.

Yeni bir açıklama daha yapan Bircan Bali o ismin Hafsanur Sancaktutan olduğunu öne sürmüştü.

"BENİ VE AİLEMİ ZOR DURUMDA BIRAKAN BİR HABER"

İddiaların ardından Hafsanur Sancaktutan'dan açıklama gelmişti.

İddiaları kesin bir dille reddeden oyuncu, "Biraz önce TV'de yayınlanan bir magazin programında beni ve ailemi çok üzen, çok zor durumda bırakan bir haber yapıldı" demişti.

Sancaktutan şöyle konuşmuştu:

"Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi. Tek söyleyeceğim 22 yaşında ailesini, işini ve hayatını çok seven bir gencim! Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor, habere itibar edilmeyeceğini umuyorum. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."

Haberinin arkasında duran Bircan Bali, "Bileklerini göstersin" demişti. Bunun üzerine Hafsanur Sancaktutan bileklerini gösterip fotoğraf paylaşmıştı.

HADİSE'DEN DESTEK GELDİ

Yaşananların ardından iddialarını ısrarla sürdüren Bircan Bali'ye tepki üstüne tepki geldi. Hadise de konuya sessiz kalamayıp sosyal medya hesabından Hafsanur Sancaktutan'a destek oldu.

Hadise "Bu sefer hedeflerinde gencecik bir kadın var! Yine aynı tavırlar, aynı tehditler, aynı hadsizlikler bir kadını defalarca kez açıklama yapmak zorunda bırakıyorlar. Magazin adı altında yapılan özel hayata saldırının sınırları tamamen ortadan kalktı. Her gün daha fazlasına şahit oluyoruz! Umarım bu konuda en yetkili birim olan RTÜK gerekeni artık yapar" dedi.

Bunun üzerine Bircan Bali ise Hadise'ye sinirlenip bu mesajı paylaştı.