Küçükçekmece'de bir kadın evinde ölü bulundu
Küçükçekmece'de bir kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme Mahallesi Yıldırım Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan ismi öğrenilemeyen bir kadını, hareketsiz halde bulan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri cinayet şüphesi üzerinde dururken, kadının cesedi ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayyum rektörün paylaşımına tepki
- Milletvekili sayısı artacak
- Kadınları 'çarşaf'a çağırdılar
- Taksim bombacısı için karar çıktı
- Altın fiyatları güne nasıl başladı?
- Metin Külünk'ten, Şimşek'e 'fotoğraflı' uyarı
- Mersin’de hasat başladı: 150 bin ton rekolte bekleniyor!
- Özgür Özel 'kırmızı motosiklet' sözünü tuttu
- Nihal Candan için yeni karar
- Perinçek’in danışmanı Adanur tutuklandı