Küçükçekmece'de bir kadın evinde ölü bulundu

Küçükçekmece'de bir kadın evinde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 00:23
Küçükçekmece'de bir kadın evinde ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme Mahallesi Yıldırım Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan ismi öğrenilemeyen bir kadını, hareketsiz halde bulan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri cinayet şüphesi üzerinde dururken, kadının cesedi ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.


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