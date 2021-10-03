Küçükçekmecede bir şahıs, kardeşiyle arkadaş olmasını istemediği kişiyi sopa ile öldürdü
Küçükçekmece'de Muhammed E.M. isimli şahıs, kardeşi ile arkadaşlık yapmasını istemediği, 30 yaşındaki Yalçın A.'yı sopa ile şiddet uygulayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Küçükçekme'de kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği Yalçın A.'yı (30) sopa ile şiddet uygulayarak öldüren Muhammed E. M. (23) yakalanarak gözaltına alındı.
'YALÇIN A. İLE NEDEN ARKADAŞLIK YAPIYORSUN?'
Olay, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü yaşandı. Kâğıt toplayan çocuklar boş arazide kanepe üzerinde hareketsiz yatan bir kişi buldu. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kanepe üzerinde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kimlik tespit çalışmasının ardından ölen kişinin ilçedeki polis ekiplerinin de tanıdığı evsiz olarak sokaklarda yaşayan Yalçın A. olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını genişletti. Ekipler Yalçın A.'nın bir mekânda Muhammed E. M. ve kardeşi Ali İ. M.ile alkol aldığını ve onlarla ağaçlık boş araziye geldiğini belirledi. Ağaçlık alanda bir süre oturduktan sonra Muhammed E. M., kardeşi Ali İ. M.'ye 'Yalçın A. ile neden arkadaşlık yapıyorsun?' diye kızıp kardeşi ile tartıştı. Kısa süren tartışmanın ardından iki kardeş ağaçlık alandan ayrıldı.
İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI
Tartışmadan bir gün sonra sabah saat 08.00 sıralarında Yalçın A.'nın bulunduğu ağaçlık araziye gelen Muhammed E. M., Yalçın A.'yı sopa ile döverek öldürdü. Daha sonra da olay yerinden uzaklaştı. Cinayet Büro Amirliği Ekipleri iki kardeşi yakalayarak gözaltına aldı. İki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
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