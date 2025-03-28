İstanbul Boğazı'nda esrarengiz olay! İki saat arayla iki erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 28.03.2025 - 12:12

Güncelleme: 28.03.2025 - 13:07

İstanbul Sarıyer Baltalimanı’nda, 25 Mart Salı günü öğle saatlerinde, iki saat arayla denizde iki kişinin cesedi bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Murat Şahin ve Onur Ödem’in cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Balıkçının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin üzerinden Murat Şahin’e ait kimlik çıktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Şahin’in yaşamını yitirdiği tespit edilirken, vücudunda darp ya da morluk izine rastlanmadı.

Ancak yaklaşık iki saat sonra, aynı bölgede bir ceset daha bulundu. Olay yerine gelen ekipler, denizde hareketsiz duran ikinci kişiyi de bota alarak kıyıya çıkardı. Ölen kişinin Onur Ödem olduğu belirlendi.

İki kişinin boğulma nedeniyle mi yoksa farklı bir nedenle mi hayatını kaybettiği, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.