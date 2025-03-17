Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu: Kimliği belirlendi
Edirne'de Anıl Yaykın'ın Meriç Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Meriç Nehri kıyısında çay bahçesine gelenler, öğle saatlerinde suda hareketsiz duran kişiyi fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen kişi, kıyıya çıkarıldı.
Yapılan araştırmada üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Anıl Yaykın'a ait olduğu belirlendi. Yaykın'ın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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