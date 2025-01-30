Küçükçekmece'de çiğ köfteci dükkanında cinayet!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 12:21

Güncelleme: 30.01.2025 - 12:21

Küçükçekmece'de akşam saatlerinde bir çiğ köfte dükkanının önünde yaşandı Can Sertaç Baran ve arkadaşları dükkânın önünde bir süre sohbet ettikten sonra içeri girdi. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle Emirhan D., yanında bulunan silahıyla Can Sertaç Baran’a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Baran, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından Emirhan D.’yi gözaltına aldı. Cinayetin neden işlendiğini belirlemek için iş yerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.