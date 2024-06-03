Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı

Küçükçekmece çöken binayla ilgili yürütülen soruşturmada bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 21:36
Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı
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İstanbul Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili adliyeye sevk edilen bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı.

Binanın giriş katındaki dönerciyi 2021 yılında tadilat yaparak faaliyete geçiren Özcan Kayar hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece'de dün 3 katlı apartmanın çökmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.


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