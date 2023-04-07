Küçükçekmece'de feci kaza... Hafriyat kamyonu yaşlı adamı ezdi!

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 16:41

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 17:28

İstanbul Küçükçekmece ilçesinin İnönü Mahallesi’nde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 ENC 747 plakalı hafriyat kamyonu, sokak kesişiminde ilerleyen 85 yaşındaki Mehmet Nezir İlhanlı’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun ön tekerliğinin altına giren yaşlı adam ezilirken, kazayı fark eden sürücü ise aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşlı adam sağlık ekipleri tarafından kamyonun altından çıkarıldı. 85 yaşındaki İlhanlı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Çalışmaların ardından kamyon otoparka çekilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

“TEKER ÜSTÜNDEN GEÇMİŞ”

Kamyonun ön tekerleğinin yaşlı adamın üzerinden geçtiğini anlatan görgü tanığı Hasan Ali Gündoğdu, “Araba geçerken, adama vurmuş altına almış. Teker üstünden geçmiş, şahıs altında kaldı. Sonra ambulans gelmiş götürmüş. Adam hayatını kaybetti” dedi.