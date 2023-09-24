Son Dakika: Büyükada'da esnaf lokantasında yangın

İstanbul Büyükada'da bir esnaf lokantasının mutfağında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 22:03
Son Dakika: Büyükada'da esnaf lokantasında yangın
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Büyükada'da saat 19.00 sıralarında, Çınar Caddesi üzerindeki bir esnaf lokantasının mutfağında yangın meydana geldi.

İddiaya göre, yemek pişirildiği esnada ocağa yağ dökülmesi sonucu yangın çıktı. Aniden yükselen alevler, kısa sürede mutfağa yayıldı. Lokanta çalışanları ve çevredekiler, yangına müdahale etmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, lokantadaki yangını söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. Yangında iş yeri zarar görürken herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.


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Büyükada Yangın

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