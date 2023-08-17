Küçükçekmece’de kumarhane baskını: 8 gözaltı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 12:18

Güncelleme: 17.08.2023 - 12:19

İstanbul Küçükçekmece'de denetim yapan polis ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında içeride kumar oynadığı belirlenen G.A., D.F.K., F.N., M.Y.K., T.S., D.A. ve F.Y. isimli 7 kişi ile birlikte işyeri sahibi M.B.O. yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, 465 adet oyun pulu, 1 milyom 470 bin lira nakit para, 1 adet para sayma makinası ele geçirildi. Çalışma ruhsatı olmadığı belirlenen işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kumar oynadığı belirlenen şüphelilere 28 bin 560 lira para cezası uygulanırken işyeri sahibi M.B.O. adliyeye sevk edildi. M.B.O. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.