Sosyal medya fenomeni Harun Taştan ölümden döndü: Otomobili alev aldı!

İstanbul Beykoz'da dün gece saatlerinde internet fenomeni Harun Taştan'ın otomobili alev alev yandı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araç kullanılmaz hale geldi.

DHA
28 Ağustos 2022 Pazar, 14:31
Sosyal medya fenomeni Harun Taştan ölümden döndü: Otomobili alev aldı!
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Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde 27 Ağustos Cumartesi günü gece saatlerinde internet fenomeni Harun Taştan'ın kullandığı ve içinde 2 kişinin daha bulunduğu otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.

Durumu fark eden Taştan aracını emniyet şeridine çekti.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Taştan ve arkadaşları otomobilden inerken araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. 


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