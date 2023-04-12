Küçükçekmece'de oyuncak tabanca kapsülleri patladı: 1 kişi yaralandı
İstanbul Küçükçekmece'de oyuncak silahların içine konulan kapsüllerin patlaması sonucu bir kadın yaralandı.
İnönü Mahallesi Oğuzhan Sokak'taki evde, 13.00 sıralarında oyuncak silahlar için kapsül sattığı belirtilen Ayşe Özcan (40)'ın elinde toplu olarak bulunan kapsüller patladı.
Özcan yaralanırken evin camları da kırıldı. Evden çıkan dumanı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
"CAM ÇERÇEVE KIRILDI"
Sağlık ekipleri patlama sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayşe Özcan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Anne Gülden Özcan, "Kapsülleri kağıdın içerisinden çıkarttı. Ortadan böldüğü sırada patlama oldu. 'Anne sana bir şey oldu mu?' dedi. Elinden çekip dışarıya çıkarttım. Cam çerçeve kırıldı" dedi.
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